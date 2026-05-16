Garnier Color Naturals serisine ait Extra Light Ash Blonde 9.1 (Çok Açık Küllü Sarı) isimli saç boyası, laboratuvar testlerinde insan sağlığını tehdit eden tehlikeli bir kimyasal madde saptanması üzerine piyasadan hızla çekiliyor.

Yetkililer, tüketicilerin mağdur olmaması ve sağlık riski yaşamaması adına geri çağrılan paketlerin orijinal barkod numarasını 3600540176622 olarak paylaştı ve bu seriye sahip olanların ürünü kesinlikle kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan resmi duyuruda, laboratuvarda incelenen ürünün içerik listesinde "2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehit" yani kısa adıyla BMHCA maddesinin yer aldığı açıklandı.

Bu bileşen, insan vücudu üzerinde üreme sistemine zarar veren ve hormonal dengeyi bozan ciddi yan etkilere yol açtığı için uluslararası kozmetik regülasyonları tarafından tüm dünyada kesin olarak yasaklanmış durumda.