Soğuk havalarda takviye denilince akla ilk olarak portakal ve mandalina gelir. Oysa uzmanlar bu meyvelerden kat kat C vitamini içeren bir besini açıkladı. Geleneksel Çin tıbbında da önemli bir yere sahip.

Kaldırımda bile yetişen ve çoğu kişinin dikkate almadığı kuşburnu aslında tam bir C vitamini deposu. Bağışıklık sistemine iyi gelen kuşburnu, çay olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini adeta çelik gibi güçlendirir. Vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli kılan kuşburnu, gün içerisinde kırgınlık hissedenlere iyi geliyor. İlaç yerine kuşburnu çayı içebilirsiniz.

PORTAKALDAN KAT KAT C VİTAMİNİ İÇERİR

Buna göre 100 gram portakalda 50 mg C vitamini bulunurken, 100 gram kuşburnu ise 500–1500 mg C vitamini içerir.

Kuşburnu çayı boğazı yumuşatarak rahatlatıcı bir erki sağlar. Terletici etkisinden dolayı vücudu toksin atımını da destekler. Eğer kış aylarında kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız yine kuşburnundan destek alabilirsiniz.

ÇİN GELENEKSEL TIBBINDA DA KULLANILIR

Güçlü vitamin ve mineral içeriğinden dolayı enerji seviyesini de yükselten kuşburnunu her sabah şekersiz marmelat şeklinde tüketebilirsiniz. Ayrıca lifli yapısı sayesinde sindirimi destekler.

Kuşburnu Çin geleneksel tıbbında da ishal tedavisi için sıklıkla kullanılır. Bu özelliğinden dolayı eklem ağrıları ve kas yorgunluğunu da giderir.