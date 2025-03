C vitamini denildiğinde birçoğumuzun aklına ilk gelen meyve portakal olsa da bu vitaminin daha zengin kaynakları da mevcut. Orta boy bir portakalda 60-83 mg arasında C vitamini içerir ve günlük ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur ancak C vitamini bakımından zengin başka birçok besin de var. Bu alternatifler hem portakal sevmeyenler hem de diyetlerinde çeşitlilik arayanlar için farklı seçenekler anlamına geliyor.

İşte portakal dışındaki 5 güçlü C vitamini kaynağı:

Kırmızı ve Sarı Biber

Kırmızı ve sarı biberler, C vitamini açısından oldukça zengindir. Yarım su bardağı kadar biber, yaklaşık 144 mg C vitamini içerir ve bu miktar birçok kişinin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Biberler, aynı zamanda beta-karoten gibi antioksidanlar da içerir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Papaya

Tropikal bir meyve olan papayanın yarımında 94 mg C vitamini sunar. Tatlı bir meyve olan papaya, smoothielerde, meyve salatalarında ya da taze olarak tüketilebilir. Ayrıca, içerdiği enzimlerle sindirim sağlığını destekler.

Kivi

Kivi, C vitamini kaynağı olarak portakalın önüne geçebilen bir meyvedir. Bir büyük kivi, 84 mg C vitamini içerir ve kabuğuyla birlikte tüketildiğinde ekstra lif alımına olanak tanır. Bunun yanı sıra kivi folat, K vitamini ve E vitamini açısından da oldukça zengindir.

Guava

Guava, C vitamini açısından en güçlü tropikal meyvelerden biridir. Tek bir guava meyvesi, 200 mg C vitamini içerir, bu da günlük ihtiyacınızın iki katı demektir. Ayrıca, düşük kalorili olması nedeniyle diyet dostudur. Guavayı çiğ ya da baharatlarla tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Çilek

Çilek, tatlı ve lezzetli olmasının yanı sıra C vitamini açısından da güçlüdür. Bir su bardağı çilek, yaklaşık 85 mg C vitamini içerir. Ayrıca, çilek, güçlü antioksidanlar barındırarak beyin sağlığını destekler ve kanser riskini azaltabilir.