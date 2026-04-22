Adana’da cilt bakımı yaptırmak amacıyla bir güzellik merkezine giden 40 yaşındaki Saide G., işlemin ardından yüzünde oluşan derin yaralar nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye giden talihsiz kadın, "prenses bakımı" olarak bilinen uygulamayı yaptırdığı sırada yüzünde şiddetli bir yanma hissetti.

Durumu görevlilere bildirmesine rağmen "Bu normal bir durum, 10-15 güne kadar geçer" yanıtını alan Saide G., ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

ÇOCUKLARI 'ÖCÜ' DİYOR

Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Saide G.’nin yüzünde 2. derece yanıklar oluştuğu saptandı. Aldığı tıbbi raporla vakit kaybetmeden polis merkezine giden kadın, işletme sahibi ve uygulamayı gerçekleştiren çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Saide G., hafif doğum lekelerinden kurtulmak isterken yüzünün tanınmaz hale geldiğini, bu durumun hem kendisinin hem de çocuklarının psikolojisini derinden sarstığını ifade etti.

Saide G. küçük çocuğunun kendisinden 'öcü' diyerek kaçtığını söyledi.

"DAVAMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Güzellik merkezindeki yetkililerin kendisine bir merhem önererek durumu geçiştirmeye çalıştığını iddia eden Saide G., aynaya baktığında büyük bir yıkım yaşadığını belirtti. Yasal süreci sonuna kadar takip edeceğini vurgulayan mağdur kadın, "Söz konusu olan yüzüm, bu yüzden davamı hiçbir şekilde geri çekmeyeceğim" diyerek kararlılığını dile getirdi. Emniyet güçleri, şikayet üzerine ilgili işletme hakkında geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.