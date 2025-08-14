Üç “biyotik” nedir farkları ne?

Postbiyotik nedir?

Bakteriler bağırsakta yaşar ama esas iyilik, onların ürettiği maddelerdedir. Bunlara postbiyotik denir. Örneğin:

- Bütirat: Bağırsak hücrelerinin ana yakıtıdır, inflamasyonu azaltır

- Asetat & propiyonat: Bağışıklığı destekler

- Laktat: Asidik dengeyi korur

Postbiyotikler; artık kapsül formunda da satılıyor. Özellikle antibiyotik sonrası bağırsak yenilenmesinde kullanılır. (Nature Microbiology, 2023)

Probiyotik alırken yapılan 5 yaygın hata

1 Etiketine değil içeriğine bakmadan almak

– “Probiyotik içerir” yazan her ürün etkin değildir. Tür ve suş bilgisi olmalı.

2 Yanlış zamanda içmek

– Aç karnına alınan bazı probiyotikler mide asidinde ölür.

3 Her gün aynı türü kullanmak

– Farklı bakteriler farklı görev görür. Sürekli aynı suş flora dengesini bozar.

4Prebiyotik takviyesi olmadan kullanmak

– Bakteri aç kalır, tutunamaz.

5 Her soruna “probiyotik iyi gelir” sanmak

– Bazı vakalarda (örneğin SIBO) probiyotikler zararlı olabilir. (Mayo Clinic, 2023)

Takviye yerine doğal yoldan almak mümkün mü?

Evet. Ama her form her zaman yeterli değil.

- Yoğurt ev yapımıysa, çoğu bakterisi midede ölür.

- Kefir daha dirençlidir, ama günlük tüketim gerekir.

- Turşu faydalıdır ama aşırı tuz içerir.

- Probiyotik içeceklerde şeker çoktur.

Güvenilir kapsül takviyeleri, ihtiyaç halinde kontrollü kullanılabilir. Ancak hekim veya diyetisyen onayıyla.

Bugün deneyebileceğiniz 3 şey

1 Ev yapımı prebiyotik destek

- 1 yemek kaşığı çiya tohumu.

- 1 tatlı kaşığı keten tohumu.

- 1/2 muz

- 1 su bardağı kefir

Hepsini blenderdan geçir, kahvaltıda iç. Lif + probiyotik + dirençli nişasta sağlar.

2 Yemekten önce sirke 1 yemek kaşığı elma sirkesini 1 bardak ılık suya ekleyip yemekten 10 dakika önce iç. Mide asidini dengeler, probiyotiklerin geçişine yardımcı olur.

(Johns Hopkins Nutrition Studies, 2023)

3 “Kefir Shot”

Günde 100-150 ml sade kefir içmek, sindirim ve serotonin üretimi için etkili bir takviyedir. Tercihen gece yatmadan 1 saat önce alınır.

Postbiyotik hangi durumlarda faydalı?

- Antibiyotik sonrası bağırsak yenileme.

- İshal sonrası toparlanma.

- Sızdıran bağırsak sendromu.

- Düşük bağışıklık, tekrarlayan enfeksiyonlar.

- Probiyotik tolere edemeyen hassas bireyler.

Postbiyotikler, probiyotiklerin ürettiği metabolitleri direkt almanızı sağlar, canlı taşımaz.

Prebiyotik takviyelerde etiket uyarısı

Prebiyotik içerikli ürünlerde şunlara dikkat edin:

- İçindekiler kısmında inülin, FOS (fruktooligosakkarit) gibi ifadeler aranmalı.

- Şeker oranı düşük olmalı.

- Günde 5 gramdan fazla alınırsa gaz ve şişkinlik yapabilir.

- Çözünür lif (akasya lifi gibi) hassas bağırsaklar için daha uygundur.

En iyi doğal prebiyotik kaynakları

- Muz (özellikle yeşil kabuklu)

- Yulaf kepeği

- Pırasa

- Kuşkonmaz

- Soğan & sarımsak (SIBO yoksa)

- Tam buğday, bulgur

- Yer elması

- Enginar

- Elma kabuğu

- Keten tohumu

Günde en az 25 gram lif alımı hedeflenmeli.

(British Nutrition Foundation, 2022)