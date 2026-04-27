Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün sona ermesiyle iktidara yakın iş insanları da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı programı eleştirmeye başladı. Neredeyse her konuda AKP’ye destek veren Yeni Şafak gazetesi, ‘Ekonomi programı çöktü’ manşetleri atarken, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran yanlış anlaşıldığını savunduğu açıklamasında “Enflasyonla mücadele programına ara verilmeli” ifadesini kullanırken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ekonomi politikaları için “Birkaç noktada güncellenmeli” yorumunu yaptı.

Şimşek’in uyguladığı politikalara hem çalışan hem de patron kesimi tepki gösteriyor.

CİDDİ BEDEL ÖDENDİ

Avdagiç, Almanya’daki Hannover Sanayi Fuarı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Program dahilinde bazı kazanımların olduğunu aktaran Avdagiç, “Gelinen aşamada savaşın getirdiği şartlar ile iş dünyasının beklentileri de dikkate alınarak, finans, rezerv, baskılanmış kur ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat ile ithalat rejimini gözden geçirmeliyiz. Hepsini içeren bir süreci kurgulayıp hayata geçirmeliyiz” dedi.

“İş dünyası ciddi bir bedel ödedi” ifadelerini kullanan Avdagiç, yılın ikinci yarısında daha makul bir döneme geçilmesinin öngörüldüğünü ancak Orta Doğu’daki savaşın yurt içi ve yurt dışı dengelerde değişikliğe yol açtığını yineledi. Avdagiç, “Ekonomi süreçlerinin, iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından gözden geçirilmesi gereken bir döneme girdik” dedi.

Şekib Avdagiç

İthalat cazip ihracat zor

- Türkiye’nin ithalatın cazip, ihracatın zorlaştığı bir dönemde olduğuna dikkat çeken Şekib Avdagiç, “Türkiye’deki mal ihracatı asla ithalatın yüzde 75’inin altına düşmemeli. 2026’da yüzde 69 seviyesinde” dedi. Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyona dikkat çektiklerine değinen Avdagiç, yılın ilk çeyreğinde döviz kurunda yüzde 3’lük artışa karşılık enflasyonda kümülatif yüzde 10’luk artış yaşandığını aktardı ve “Bu makasın arttığını, ihracatın zorlaştığı, ithalatın kolaylaştığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz” dedi.

Mahfi Eğilmez

Vergi değil demokrasi sorun

- İktidar, Türkiye’ye yatırım çekmek ve ekonomik krizi aşmak için faiz ve vergi oranlarına dayalı bir politika yürütürken iktisatçılar ise ‘Çözüm demokrasi ve hukukta’ çağrısı yapmayı sürdürüyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya palyaşımnda “Önemli olan beklentileri olumlu hale getirebilmektir. Atılması gereken ilk adım hukukun üstünlüğü ve güçler ayrımına dayalı demokrasiyi yeniden hayata geçirmektir. Yapısal reformlar yapılmadan tek başına faizle ya da vergiyle sorun kalıcı olarak çözülemez” ifadesini kullandı.

- Asgaride ara zamma karşı

- Orta Doğu’daki savaş nedeniyle Körfez ülkelerine ihracatta azalma yaşandığını yineleyen İTO Başkanı Avdagiç, bu kaybın savaş sona erse dahi kısa sürede yerine gelmeyeceğini vurguladı. Öte yandan milyonlar, asgari ücrette ara zam bekliyor. Avdagiç, ara zam beklentilerine ilişkin bir soruya “Asgari ücret, yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” yanıtını verdi.