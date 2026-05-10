Eylül ayında düzenledikleri konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'teşhircilik' gerekçesiyle soruşturma başlatılan Manifest müzik grubu üyeleri, aralık ayında İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Bu hafta içinde Ajda Pekkan ile yayınladıkları 'Hileli' adlı teklileri dijital platformlarda ilk sıraya oturan grup, yeni şarkısının ardından ilk konserini Gaziantep'te verdi.





PROTESTOLAR İŞE YARAMADI, SALON DOLDU TAŞTI



Gaziantep'te 60 sivil toplum kuruluşu (STK) ve bazı vatandaşlar tarafından Manifest konserinin düzenlenmemesi için Türk bayraklarıyla protesto konvoyu düzenlenmiş, yetkili makamlara konserin iptal edilmesi amacıyla çağrı yapılmıştı.





Odeon Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen konserde salon tıklım tıklım dolarken, kalabalık saatlerce Manifest'in şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı.





TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIKTI



Hafta içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan 'Türk bayrağı' tartışmalarının ardından grup üyesi Zeynep Sude Oktay, sahneye Türk bayrağı sallayarak çıktı. Oktay'ın Türk bayrağıyla sahneye çıkması seyirciden büyük alkış topladı.









