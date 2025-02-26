Evrimsel ve psikolojik bakış açılarıyla erkeklerin romantik ilişkilerindeki sadakatsizlikleri uzun süredir inceleniyor ancak kadınların aldatma sebeplerine dair yapılan araştırmalar sınırlıydı. Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan yeni bir analize göre kadınların aldatma eylemlerine ilişkin 5 neden ortaya çıktı.

DUYGUSAL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMAMASI

ABD'li psikolog Mark Travers'in açıklamalarına göre, araştırmaya katılan kadınların yüzde 64'ü, mevcut ilişkilerinde tatminsiz olduklarını ifade etti. Çoğu kadın, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve bu nedenle başka bir ilişkiye yönelme ihtiyacı hissettiklerini belirtirken, erkeklerde ise bu oran sadece yüzde 30,43 seviyelerinde kaldı.

İHMALE KARŞI TEPKİ

Kadınları aldatmaya iten bir diğer önemli neden ise partnerlerinden gelen ihmal oldu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 22'si, partnerlerinin kendilerine yeterince ilgi göstermediğini ve ilişkiye yatırım yapmadığına dikkat çekti. İhmale uğramış kadınlar, bu boşluğu başka bir ilişkiyle doldurmayı tercih edebiliyor.

İNTİKAM HİSSİ

Kadınların yüzde 15'i ise eşleri tarafından aldatıldıklarını ve intikam almak amacıyla sadakatsiz davrandıklarını itiraf etti. Aldatma, bazı kadınlar için eşlerine karşı duydukları öfkenin bir ifadesi olabiliyor.

CİNSEL TATMİNSİZLİK

Kadınların yaklaşık yüzde 9'u, cinsel memnuniyetsizliği aldatmanın başlıca nedeni olarak gösterdi. Partnerlerinin onları çekici bulmadığını düşünen ya da cinsel yaşamlarında monotonluk hisseden bazı kadınlar, dışarıda başka bir ilişki arayışına girebiliyor.

İLİŞKİDEN SIKILMAK

Kadınların aldatma nedenlerinden biri de mevcut ilişkilerinden sıkılmalarıydı. Yaklaşık yüzde 8 oranında kadın, monotonluktan ve heyecan eksikliğinden ötürü partnerlerini aldattıklarını belirtti. Bu durum, ilişkilerde heyecanın kaybolmasının sadakatsizliğe yol açabileceğini gösteriyor.