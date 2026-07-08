Finansal psikologlar, banka hesabını sık sık kontrol etmenin her zaman para eksikliğinden kaynaklanmadığını belirtiyor. Bazı kişiler için bu davranış, geleceğe karşı kendini güvende hissetmenin bir yolu olurken, bazıları için ise kısa süreli bir rahatlama ve kontrol hissi sağlıyor.

ÇOCUKLUKTA OLUŞAN PARA ALGISI ETKİLİ OLABİLİYOR

Finansal psikolog Brad Klontz'a göre insanların parayla kurduğu ilişki büyük ölçüde çocukluk yıllarında şekilleniyor. Erken yaşlarda gelişen finansal inançlar, yetişkinlikte para yönetimi alışkanlıklarını da etkiliyor.

Uzmanlara göre bilinçaltında "Param yetmeyebilir" düşüncesini taşıyan kişiler, banka hesabını tekrar tekrar kontrol ederek kendilerini güvende hissetmeye çalışabiliyor. Bu nedenle bakiyeye bakmak, yalnızca para miktarını görmekten çok psikolojik bir güven arayışına dönüşebiliyor.

BAZILARI İÇİN ÖDÜL HİSSİ OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, hesap bakiyesindeki artışı görmenin bazı kişilerde dopamin salgılanmasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Özellikle tasarruf yapmaya başlayan veya gelirinde artış yaşayan kişiler, hesaplarındaki yükselişi gördüklerinde kısa süreli bir ödül hissi yaşayabiliyor.

Ancak bu durumun aşırıya kaçmaması gerektiği vurgulanıyor. Gün içinde sürekli banka uygulamasını açmak, işinizi veya sosyal yaşamınızı etkilemeye başladıysa bu alışkanlık sağlıklı finansal takipten çıkıp takıntıya dönüşmüş olabilir.

SADECE BAKİYEYİ DEĞİL HESAP HAREKETLERİNİ DE TAKİP EDİN

Uzmanlar, finansal farkındalık için yalnızca hesapta görünen toplam paraya odaklanmak yerine hesap hareketlerinin de düzenli incelenmesini öneriyor. Düzenli ödemeleri, abonelikleri ve yaklaşan harcamaları takip etmek bütçe yönetimini kolaylaştırırken, olası hataların da erken fark edilmesini sağlayabiliyor.

Öte yandan hesabı tamamen görmezden gelmek de risk oluşturabiliyor. Özellikle ek hesap kullanımı, gecikme faizleri veya unutulan otomatik ödemeler zamanla beklenmedik maliyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlara göre önemli olan, hesabı bilinçli şekilde takip etmek ancak bunu günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir alışkanlığa dönüştürmemek.