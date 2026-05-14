Psikoloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, bazı kişiler günlük iletişimlerinde farkında olmadan “nankörlük algısı” oluşturan ve ilişkilerde gerilimi artırabilen belirli cümle kalıplarını sık sık tekrar edebiliyor. Bu ifadelerin ortak noktasını ise minnettarlık yerine suçluluk duygusu, baskı ve sürekli memnuniyetsizlik hissi oluşturması olarak tanımlanıyor.

FEDAKARLIĞI SÜREKLİ HATIRLATIRLAR

Uzmanlara göre en sık görülen ifadelerden biri, geçmişte yapılan fedakarlıkların sürekli hatırlatılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu tür söylemlerde kişi, geçmişteki desteklerini öne çıkararak karşı tarafa bir tür sorumluluk yükleyebiliyor. Zaman içinde bu durum, ilişkilerde karşılıklı dengeyi zayıflatırken, yardım ve destek davranışlarının da bir “borç ilişkisi” gibi algılanmasına yol açabiliyor.

EKSİKLİĞE VE OLUMSUZA ODAKLANIRLAR

Bir diğer dikkat çekilen kalıp ise sürekli eksiklere odaklanma eğilimi. Bu yaklaşımda kişi, olumlu gelişmeleri ya da elde edilen kazanımları yeterince görmeden, daha çok eksik kalan noktalara vurgu yapıyor. Uzmanlara göre bu durum, taraflar arasında memnuniyet algısını azaltırken, iletişimde sürekli eleştiri ve tatminsizlik hissini ön plana çıkarabiliyor.

YAPILAN İYİYLİKLER BORÇ GİBİ SUNARLAR

Psikologların üzerinde durduğu üçüncü ifade grubu, yapılan iyiliklerin veya verilen desteğin bir “borç” gibi sunulmasıyla ilgili. Bu tür cümleler, ilişkilerde doğal bir dayanışma yerine karşılıklı hesaplaşma duygusu yaratabiliyor ve zamanla güven duygusunu zedeleyebiliyor.

TAKDİR CÜMLESİYLE BASKI OLUŞTURURLAR

Son olarak, karşı tarafın yeterince takdir göstermediğini sık sık dile getiren ifadelerin de ilişkilerde gerginliği artırdığı belirtildi. Bu tür söylemler, sağlıklı bir iletişimden ziyade sürekli onay ve teşekkür beklentisini gündeme getirerek taraflar arasında baskı hissi oluşturabiliyor.