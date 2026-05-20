Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda büyüyen kuşak için mahalle aralarındaki oyun kültürü, internet kafeler ve atari salonları yalnızca eğlence alanı değildi. Uzmanlara göre bu ortamlar aynı zamanda sosyal bağların kurulduğu, özgüvenin geliştiği ve aidiyet hissinin oluştuğu mekanlar haline geldi. Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, dönemin atari salonlarının gençler için 'duygusal sığınak' işlevi gördüğü vurgulandı.

ARAŞTIRMALAR NOSTALJİNİN ETKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Video oyunları ve nostalji üzerine çalışan araştırmacılar Leonard Reinecke, Thorsten Quandt ve Ad Vingerhoets’in çalışmalarına göre nostalji, kişinin yalnızca geçmişi hatırlamasını sağlamıyor; aynı zamanda bugün yaşadığı stresle baş etmesine de yardımcı oluyor. Özellikle çocukluk dönemine ait oyun anılarının bireylerde sosyal bağlılık hissini artırdığı ve kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağladığı belirtiliyor.

Araştırmalarda insanların eski oyunları hatırlarken çoğunlukla 'başarma hissi', arkadaşlık ilişkileri ve birlikte geçirilen zamanları öne çıkardığı görülüyor. Uzmanlara göre bu durum, geçmişteki kişinin bugünkü kimliğiyle bağ kurmasına yardımcı oluyor.

Özellikle eski konsol oyunlarına ve retro oyun kültürüne ilginin son yıllarda yeniden yükselmesi de bu durumla ilişkilendiriliyor. AVM’lerde yeniden açılan nostaljik oyun alanları, retro konsolların piyasaya sürülmesi ve klasik oyunların modern platformlarda tekrar yayınlanması, insanların geçmişteki güvenli ve tanıdık hislere dönme isteğini güçlendiriyor.

UZMANLARA GÖRE SADECE OYUN DEĞİL

Psikologlar, çocukluk oyunlarının hafızada güçlü yer edinmesinin temel nedenlerinden birinin 'duygusal yoğunluk' olduğunu belirtiyor. Çünkü çocukluk döneminde yaşanan deneyimler, beynin duygusal hafıza merkezlerinde daha güçlü iz bırakıyor. Bu nedenle eski bir oyun sesi, bir joystick dokunuşu ya da mahallede oynanan bir oyunun görüntüsü bile yıllar sonra güçlü duyguları yeniden ortaya çıkarabiliyor.

Uzmanlara göre insanlar aslında yalnızca eski oyunları değil, o dönemdeki kendilerini özlüyor. Nostaljinin etkisi de tam olarak burada ortaya çıkıyor: geçmişte hissedilen aidiyet, arkadaşlık ve güven duygusunu yeniden hatırlatmak.