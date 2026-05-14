Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) eski üst düzey ajanlarından 47 yaşındaki Dmitry Senin, Kremlin tarafından hedef alındıktan sonra ülkeden nasıl firar ettiğine dair çarpıcı detaylar paylaştı. 2017 yılında bir yolsuzluk soruşturması yürüttüğü sırada "hainlik" suçlamasıyla karşı karşıya kalan Senin, yıllarca süren hukuk mücadelesinden sonuç alamayınca radikal bir kaçış planını devreye soktuğunu iddia etti.

Telegraph’ta yer alan habere göre Senin, Rusya-Kazakistan sınırını geçebilmek için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu. Termal kameralara yakalanmamak adına vücudunu alüminyum folyoyla saran ve ardından koruyucu ekipmanlar giyen eski ajan, kaçakçıların yardımıyla ölü bir inek leşinin içine saklandığını öne sürdü. Bir traktör kasasına yüklenen hayvan ölüsü içinde sınırı geçen Senin, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için yaklaşık bir saat boyunca cesedin içinde beklediğini ifade etti.

ÖZELLİKLE KIŞ MEVSİMİNİ SEÇTİ

Kaçış zamanlamasını, cesedin kurtlanmaması için kış mevsimi olarak belirlediğini söyleyen Senin, hazırlık sürecinin iki ay sürdüğünü dile getirdi. Kazakistan sınırını geçtikten sonra yaya olarak önceden belirlenen bir noktaya ulaştığını ve emekli bir istihbarat görevlisinin yardımıyla Karadağ’a sığındığını belirten eski ajan, bu tehlikeli yolculuğu "hapis ve ölümden kurtulmak için verilmiş zorunlu bir karar" olarak nitelendirdi. Herhangi bir yabancı istihbarat biriminden yardım almadığını vurgulayan Senin'in bu iddiaları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.