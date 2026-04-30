Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov liderler arasındaki kritik görüşmelere dair önemli bilgiler paylaştı.

Ushakov tarafından yapılan açıklamalara göre Putin, mevkidaşı Donald Trump’a Rusya'daki Zafer Bayramı kutlamaları sırasında bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu iletti.

Donald Trump’ın Rusya’nın yakın zamanda benimsediği Paskalya ateşkesini olumlu değerlendirmesi bu diplomatik hamlenin önünü açtı.

Görüşmede her iki isim de Avrupalıların kışkırtması ve desteğiyle hareket eden Kiev rejiminin çatışmayı uzatma politikası izlediğini vurguladı.

UKRAYNA'YI TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Ushakov, Ukrayna'yı asker naaşlarını iade etmemekle suçladı. Rusya’nın savaşın başından bu yana Ukrayna’ya 20 binden fazla hayatını kaybeden kişinin naaşını iade ettiğini belirtti.

Buna karşılık Ukrayna tarafının Rusya’ya sadece 500 civarında askerin bedenini geri verdiği ifade edildi.

Vladimir Putin bu büyük sayısal farkı bizzat Donald Trump’a aktararak sahadaki durumun vahametine dikkat çekti.

Rus tarafı bu verilerle iade süreçlerinde yaşanan aksaklıkları ve karşı tarafın tutumunu doğrudan Trump'a şikayet etti.