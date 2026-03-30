Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, kıtada depolardan gaz çekilmeye devam edildiğini ve doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğini bildirdi.

AVRUPA DEVLETİNDE ORAN YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

Gazprom’un açıklamasında, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in depolardaki gazı kullanmayı sürdürdüğü belirtildi. Avrupa’nın en büyük tüketicileri arasında yer alan Almanya, Fransa ve Hollanda’da ise depoların ortalama doluluk oranının yalnızca yüzde 17,4 seviyesinde olduğu ifade edildi.

KRİTİK DERECE VURGUSU

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, bazı Avrupa bölgelerinde soğuk hava koşullarının devam ettiğine dikkat çekerek mevcut seviyelerin “kritik derecede düşük” olduğunu vurguladı. Miller, depolardaki stokların bir sonraki çekim sezonu başlangıcında yüzde 70 seviyesine ulaşamayabileceğini öngördü.

Küresel ısınmaya dair beklentilere de değinen Miller, “Ancak termometreyi ikna edemezsiniz” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle Avrupa’da gaz fiyatlarının hızla yükseldiği belirtilirken, Körfez ülkelerinden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının da çatışmalar nedeniyle aksadığı kaydedildi.