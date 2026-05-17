Küresel çapta tanımlanamayan uçan nesne (UFO) ve su altı anomalilerine dair arama veri tabanı yöneten bağımsız kuruluş Enigma, Ağustos 2025'ten bu yana ABD kıyı şeridinin 15 kilometre yakınında ve büyük su kütlelerinde 9 binden fazla gizemli cisim kaydetti. Teknolojik sensörler, radarlar ve çıplak gözle saptanan bu cisimlerin askeri denizaltılar tarafından "son derece yüksek hızlarda hareket eden su altı araçları" olarak rapor edildiği aktarıldı.

HAVA-SU SINIRINI GEÇEN ANOMALİLER KAYDEDİLDİ

Marine Technology News tarafından yayımlanan verilere göre, kaydedilen 9 bin gözlemden yaklaşık 500'ü kıyı şeridinin 8 kilometre yakınında gerçekleşti. Analizlerde, 150'den fazla tanımlanamayan cismin su kütlelerinin üzerinde havada asılı kaldığı, ardından doğrudan suya dalarak deniz altında hareket etmeye devam ettiği saptandı. Ayrıca Enigma raporlarında, ABD kıyı şeridi boyunca su altında parlayarak ilerleyen iki farklı tanımlanamayan cismin görüntülendiği bilgisi yer aldı.

EN ÇOK BİLDİRİM KALİFORNİYA VE FLORİDA'DAN

Veri tabanındaki istatistiklere göre, tanımlanamayan su altı cisimlerinin en yoğun görüldüğü bölgeler Kaliforniya ve Florida eyaletleri oldu. Yapılan resmi ihbarlar ve radar kayıtları neticesinde Kaliforniya'da 389, Florida'da ise 306 bağımsız olay kayıtlara geçti. Araştırmacılar, bu bölgelerdeki askeri üslerin ve deniz trafiğinin yoğunluğu sebebiyle sensör hassasiyetinin yüksek olduğunu belirtiyor.

EMEKLİ TUĞAMİRALDEN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Emekli ABD Donanma Tuğamiral Tim Gallaudet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, açıklanamayan özelliklere sahip tanımlanamayan cisimlerin ABD karasularına girmesine rağmen Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) alarm durumuna geçmemesini eleştirdi. Gallaudet; askeri pilotlar, gözlemciler ve kalibre edilmiş hassas askeri aletler tarafından, mevcut hiçbir insan yapımı teknolojinin erişemeyeceği hızlarda ivmelenen ve hava-su sınırını kesintisiz geçen cisimlerin kaydedildiğini vurguladı.