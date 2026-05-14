Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Koç ailesi Bahçeli ile bir süre sohbet etti.
Rahmi ve Ali Koç, bu anlamlı yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinliğin davetiyesini Bahçeli’ye bizzat takdim etti. Görüşmeye ilişkin detaylar ve fotoğraflar, MHP’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan fotoğraflarda Bahçeli ile Koç ailesi üyelerinin davetiye takdimi sırasındaki anları yer aldı.