Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Buna göre; Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat dönemi ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.

Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.