Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezaevi değişti. Süperhaber’de yer alan habere göre, Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nden İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildi.

TUTUKLANMIŞTI

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı.

‘MASAK TAKİBİNE TAKILMIŞ’

Yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtmişti.

‘İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE ARACILIK ETME’

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadelerini kullanmıştı.