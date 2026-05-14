Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’de kaos dinmiyor. Sezonu kupasız kapatan ve son olarak El Clasico’da Barcelona’ya kaybederek büyük bir yıkım yaşayan Madrid ekibinde bugün oynanan Real Oviedo maçı öncesi ise gerilim giderek tırmandı. Aurelien Tchouaméni-Valverde kavgasıyla kriz gün yüzüne çıkarken bu sefer de Başkan Florentino Perez mücadele öncesi taraftarlarla tartıştı. Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı düzenleyen Perez, istifa etmeyeceğini söylemişti. Perez’in sözleri çok tartışılmıştı.

MBAPPE VE VİNİCİUS DA ISLIKLANDI

Real Madrid taraftarının hedefinde ayrıca 2 futbolcu vardı. Madrid ekibinde taraftarlar, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'u ıslıkladı. Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.