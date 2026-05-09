Real Madrid’de sular durulmuyor… Hatırlanacağı üzere Madrid ekibinde Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga etmişti. Hher iki futbolcuya da 500 biner euro para cezası verilmişti.. Kulüpten yapılan açıklamada, "Disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular, yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür diledi" bilgisi verildi.

Öte yandan Kylian Mbappe’nin son dönemde saha dışındaki görüntüleri de tepki çekiyordu. Fransız yıldızın rahat tavırlar sergilemesi ve sakatlığı sırasında sevgilisiyle teknede tatil tapması hem taraftar hem de Madridli futbolcular arasında rahatsızlığa sebep olmuştu.

ANTRENMANDA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlerin ardından antrenmandan yayılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda Thibaut Courtois’nın, antrenman sırasında Kylian Mbappe’ye yaptığı müdahalede ayağını kafa hizasına kadar kaldırdığı görüldü. Pozisyon kısa sürede sosyal medyada yayılırken, görüntüler büyük tartışma yarattı.