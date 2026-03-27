Yatırımcıların merakla beklediği vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde kritik değişiklikler yapıldı. Yeni dönemde yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerinden alınacak stopaj oranları, fonun türüne ve elde tutulma süresine göre farklılık gösterecek.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARDA VERGİ AVANTAJI SÜRÜYOR

Yeni düzenleme, özellikle uzun vadeli yatırımı teşvik eden yapısını koruyor. Alınan karara göre, hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından sağlanan kazançlarda yüzde 0 vergi uygulaması devam edecek. Bu durum, borsaya ve uzun vadeli gayrimenkul projelerine yatırım yapanlar için maliyet avantajının sürdüğü anlamına geliyor.

DİĞER FON KAZANÇLARINA YÜZDE 17,5 STOPAJ

Düzenleme ile kapsam dışında kalan fon türleri için ise vergi yükü netleşti. Belirlenen istisnalar haricindeki diğer tüm yatırım fonu kazançları için stopaj oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak. Bu oran, yatırımcıların net getiri hesaplamalarında doğrudan belirleyici bir rol oynayacak.

SERBEST FONLARDA TEFAS KRİTERİ GELDİ

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de serbest fonlara yönelik oldu. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar, vergi istisnasının dışında bırakıldı.

Karar metnine göre, yayım tarihinden itibaren iktisap edilen ve TEFAS’ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fon paylarından elde edilecek kazançlara yeni oranlar uygulanacak. Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.