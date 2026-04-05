Sözcü TV’de konuşan iktisatçı Serap Durusoy, Türkiye ekonomisinin savaş kaynaklı yıkıcı etkilerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Durusoy, özellikle rezervlerdeki erimenin kur şokunu beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek, Nisan ayında ekmek, kira, elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere birçok alanda fiyat artışlarının hissedileceğini vurguladı. Ayrıca, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve üretimdeki sıkıntıların durgunluğu derinleştirebileceğini ifade etti.

Durusoy şu ifadelere yer verdi:

TÜİK, ENAG VE İTO'DAN AYRIŞTI

Durusoy, “Çok uzun süredir enflasyon kronik sorunumuz oldu. Türkiye ekonomisi birçok kırılganlık yaşıyor. Savaşla beraber bu yeni yıkımlar da ortaya çıkıyor” dedi. TÜİK rakamlarına ilişkin güvensizlik olduğunu vurgulayan Durusoy, “Hem ENAG hem de İTO rakamlarından ayrışıyoruz. Mart ayındaki rakam oldukça iyimser geldi. Savaşın yarattığı yıkıcı etkiyi Nisan ayında göreceğiz. Mart ayında eşel mobilin etkisiyle bunu fark edemedik, ama Nisan ayında bunu hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Durusoy, enflasyonun Nisan ayında karakter değiştirerek maliyet enflasyonu olarak yansıyacağını belirterek, ekonomi yönündeki belirsizliklere ilişkin, “Ekonomi nereye gidecek sorusuna yanıt veremiyoruz. Savaşın sürecinden kaynaklı olarak bir şey söylenemiyor. Trump’ın akşamdan sabaha yaptığı söylemler tabloyu öngörülemez hâle getiriyor” dedi.

NİSAN DAHA ZAMLI OLACAK

Durusoy, “Son bir haftada ekmeğe gelen zam ve yüzde 32’nin üzerinde kira artışı olacak. Elektrik ve akaryakıta gelecek zamları da düşünürsek, durgunluk sorunu ile karşı karşıya kalacağız. Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve üretimdeki sıkıntılar durumu daha da zorlaştıracak” diye konuştu.

Durusoy, son bir yılda şirketlerin yüzde 43’ünün kapandığını hatırlatarak, işsizlikteki artış riskine dikkat çekti ve “Bu savaş devam ettiği sürece bu sorunlar sürmeye devam edebilir” dedi.

EKSİ REZERV RİSKİ MASADA

Durusoy, “Cari açık ve bütçe açığı gibi makro ekonomik sorunlar mevcut. Son haftalarda yabancı sermaye çıkışı ve rezervlerdeki erime, kur şoku sorununu beraberinde getirecek. Kur şoku devreye girerse Türkiye’yi zor günler bekleyecek. Çünkü kuru baskılayacak rezervlerde ciddi bir düşüş var. Önümüzdeki dönemde, savaş bu sıcaklığıyla devam ederse eksi rezervlerin söz konusu olması mümkün” ifadelerini kullandı.

Durusoy, ekonomi yönetiminin yurt dışı ziyaretlerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Dünya zaten zor bir süreçten geçiyor. Bu nedenle yabancıyı çekmek de zor olacak. Şu ana kadar uygulanan politika eksik ayak üstünde ilerliyor” dedi.

TÜRKİYE NEDEN ÇOK ETKİLENİYOR?

Durusoy, Türkiye’nin savaş sürecinin dışında kalmaya çalıştığını ancak olumsuzluklardan etkilenmeye devam ettiğini belirterek, “Bunun nedeni birçok ekonomik sorunla bu sürecin içinde yer alıyor olmamız. Ayrıca birçok ülkede ekonomik sorun yaşanmaya başladı. Ülkelerin ekonomileri birbirine pamuk ipliğiyle bağlı durumda. Enerji bağımlısı olmamamız da bu süreçte etkili” diye konuştu.

Durusoy, akaryakıt üzerinden yapılan zamların domino etkisi yarattığını ifade ederek, “Akaryakıt zamları birçok mal ve hizmet grubundaki artışı beraberinde getirecek. Buradaki temel sıkıntı enerji bağımlılığını azaltmak” dedi.