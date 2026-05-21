Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... İkili ekiplerini birer birer oluştururken Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Dilmen, Yıldırım'dan aldığı teklifi şöyle anlattı:

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin de esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok.

"KOMİTENİN BAŞINA GEÇİRMEK İSTEDİ"

Aziz Başkan ile abi-kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şey, görev yapmak başka bir şey. Görevin de kralını yaparım. Ama kendime göre doğrularım var. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi. 'Sen geç, arkadaşları yönlendir' dedi. Kendisine teşekkür ettim, o da anlayış gösterdi. İnşallah arkadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."