Rize'nin Pazar ilçesindeki sahil şeridinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısındaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, kayalıklarda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.