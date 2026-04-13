Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 79. dakikada Laci ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü 23. dakikada Bayo'dan geldi. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Çaykur Rizespor 36 puana yükseldi. 3 haftadır galibiyet hasret kalan Burak Yılmaz ve öğrencileri ise 34 puanda kaldı. Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Gaziantep FK evinde Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

