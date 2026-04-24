Muhalif kanallara verdiği cezalarla tartışma yaratan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, ana akım medyada yer alan bazı televizyon programları ve diziler karşısındaki sessizliği iktidar partisi içerisinde de rahatsızlığa neden oldu. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, RTÜK yönetimine sert sözlerle yüklendi.
HEM GÜNDÜZ KUŞAĞINI HEM DİZİLERİ ELEŞTİRDİ
Televizyon ekranlarında yayınlanan bazı gündüz kuşağı programlarının toplum yapısına zarar verdiğini ifade eden Babuşcu, özellikle Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarını hedef aldı. AKP'li Babuşcu, bu programlardaki içeriklerin toplumda yarattığı tahribata dikkat çekerek, yaşanan olaylar karşısında utançtan yerin dibine girdiklerini ifade etti.
Devlet kanalı olan TRT ekranlarındaki dizilerde mermilerin havada uçuştuğunu da eleştiren Babuşcu, bu sahneler karşısında adeta kafalarını eğmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
"NEREDESİN EY RTÜK!"
Eleştirilerinin dozunu artıran Aziz Babuşcu, farklı kanallarda yayınlanan dizilerdeki mafya, aşiret ve töre sarmalına da ayrıca dikkat çekti. Kanal D ve NOW TV gibi kanallardaki popüler dizilerin içeriklerinin şiddet pompaladığını belirten Babuşcu, paylaşımının sonunda doğrudan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkililerine seslendi. Babuşcu, "Neredesin ey RTÜK! Siz televizyon izliyor musunuz?" ifadelerini kullanarak, kurumun bu yayınlar karşısında neden bir yaptırım uygulamadığını sordu.