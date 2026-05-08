Hantavirüs nedeniyle üç kişinin öldüğü gemide günlerce seyahat eden Ruhi Çenet; “Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!” ifadeleriyle yaşananları anlattığı bir video paylaştı.



Kabusun yaşandığı gemide Ruhi Çenetle beraber zaman geçirdiklerini belirten Emin Yoğurtçuoğlu, Çenet'in paylaştığı videoya isyan etti. Yaban hayatı uzmanı Yoğurtçuoğlu, Çenet'in videosunda anlattıklarının 'abartılı ve yalan' olduğunu belirterek "çok kritik bir zamanda doğru olamayan bilgileri doğruymuş gibi paylaşıyorsun. Biz hala gemideyiz" dedi.

TEPKİLERE ALDIRMADI DÜĞÜNE DE KATILDI

YouTuber Ruhi Çenet’in, kısa süre önce İstanbul Çatalca’daki bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Gemide yaşanan ölümler sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Düğüne giden Ruhi Çenet'e karantina tedbiri hatırlatıldı. 'Bizi de mi düşünmüyorsun?, Nasıl düğüne gidersin?' yorumları dikkat çekti. Gemideki Türklerin isyanı sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ile büyüdü.

'İŞLERİMİZİ DAHA DA ZORLAŞTIRDIN'

Emin Yoğurtçuoğlu Ruhi Çenet'in videosuna yazdığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Ruhi'cim, gemide beraberdik. O kadar muhabbet ettik, birlikte zaman geçirdik. Biz hala gemideyiz ve sen bunu biliyorsun. Ne bir halimizi hatırımızı sordun ne de sana yazdığım mesajlara döndün.

Ayrıca şimdi de doğru olmayan bazı bilgileri çok kritik bir anda sanki doğruymuş gibi paylaşıyorsun. Bunları bu şekilde yayarak bizim gemiden inişimizi daha da mı zorlaştırmak istiyorsun? Bu şekilde gündemin akışına uygun bir video paylaşmanın zamanı şimdi mi olmalı? Biz hala gemideyiz ve güvendeyiz.

İlk ölen kişinin hantavirüsten öldüğü ispatlanmadı. Ayrıca bunun henüz insandan insana bulaşan bir virüs olduğu bile ispatlanmamışken bunu bulaşıcı bir hastalık gibi lanse etmen ve bizleri dünya medyası önünde ateşe atmak demek oluyor. İşlerimizi daha da zorlaştırdığın için teşekkürler Ruhi...

'AKLIN BU GEMİDE KALSAYDI BİR MESAJI ÇOK GÖRMEZDİN'

Güvendeyiz derken sağlıklıyız hala demek istedim. Güvende kalmaya ve sağlıklı bir şekilde bu gemiden inmeye çalışıyoruz. Doğru bilgileri yayın... Ben gemideki bütün yolcuları düşünerek tek bir şey dahi paylaşmıyorum. Yaşlısı var, korkanı var... Bu videoyu görünce gerçekten üzüldüm... Aklın bu gemidekilerde kalsaydı bir mesajı çok görmezdin sanıyorum. Ki sana pazar gününden beri yazıyorum. Bir sıkıntınız var mı diye."

RUHİ ÇENET,'AKLIM HALA ORADA' DEMİŞTİ

Ünlü isim çektiği videoda, “Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren iki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye ekledi” ifadelerini kullandı.