KKTC’de gelişen konut sektörüne darbe vurmak isteyen Rumlar, Kuzey Kıbrıs’ta konut yapıp satan yerli-yabancı müteahhit ve emlak müşavirlerini tutukluyor. Rumlar, KKTC’de bulunan yüz binlerce dönümlük 8 bin 413 adet arazinin 1974 öncesi kendilerine ait olduğunu öne sürüyor. Bunları satanlar ‘gasp’ ile suçlanıp, Güney Kıbrıs’a girdikleri an tutuklanıp yargılanıyor.

İSRAİL’E İADE EDİLDİ

Bu suçlama ile ilk olarak İzmir Bergama doğumlu KKTC, Portekiz ve İsrail vatandaşı Simon Aykut tutuklandı. 16 ay süreyle yargılandı ve 5 yıl hapse mahkum edildi. 20 yıldır KKTC’de yaşayan 75 yaşındaki Aykut, Rumların “Bize ait” dediği 40 milyon Euro değerindeki 394 bin metrekare arsa ve konut sattığı gerekçesiyle mahkum edildi. Talep üzerine önceki gün İsrail’e iade edildi.

KKTC’de yaşayan Macar vatandaşı kuaför Ilona Lesko ile Melinda Ladayi’yi de Güney’e geçince tutukladı. Rumlara ait gayrimenkulleri internetten sattıkları gerekçesiyle Lesko 2.5 yıl, Ladayi ise 15 ay hapse mahkum edildi.

Alman vatandaşı emlak müşaviri İsabella Eva Kunzel de Larnaka’da tutuklandı. KKTC’de yaşayan Emlak Müşavirleri Ukraynalı Denys Pohodin, İsrailli Sarai Eldin, İranlı Behda Jaari de Güney Kıbrıs’ta yargılanıyor.

Alman vatandaşı emlakçı İsabella Eva Kunzel

Amaç gözdağı vermek

Bölgede gayrimenkullere ilişkin talepler, AİHM tarafından ele alınıyordu. SÖZCÜ’ye konuşan CHP’li Namık Tan, “Güney Kıbrıs, AİHM’i devre dışı bırakmak istiyor” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer ise şunları söyledi: “Rumlar adada mülk alanlara, emlakçılara, müteahhitlere gözdağı vermeye çalışıyor.”