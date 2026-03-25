Rusya sınırından çarşamba sabahı havalanan birkaç insansız hava aracının Estonya ve Letonya hava sahasına girdi. İHA'lar'dan biri Estonya'daki enerji üretim tesisini vurdu.

Estonya devlet kanalı ERR tarafından güvenlik servisi KAPO’ya dayandırılan bilgilere göre Rusya’dan yanlışlıkla girdiği tahmin edilen bir İHA Auvere elektrik santralinin bacasına çarptı.

Estonya Başsavcısı Astrid Asi hava aracının doğrudan Estonya’yı hedef almadığını söyledi, ancak soruşturma başlatıldığını ekledi.

KAPO Başkanı Margo Palloson ise konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bölgedeki hareketliliğe dikkat çekerek "Bu tür olayların daha fazlasını görmeyi beklemeliyiz" ifadesini kullandı.

Olayların ardından Estonya hükümeti çarşamba sabahı acil bir toplantı kararı alırken yetkililer bu sızmaların Ukrayna'nın Rusya'daki Ust-Luga limanına düzenlediği saldırılarla eş zamanlı gerçekleştiğini belirtti.

Letonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya sınırı yakınlarında bir İHA'nın hava sahasını ihlal ederek düştüğü ve infilak etmiş olabileceği kaydedildi.

Letonya Başbakanı Evika Silina sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ellerindeki ön bilgilere göre söz konusu hava aracının Ukrayna menşeli olabileceğini aktardı.