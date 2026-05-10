Türkiye’de 2026 yaz sezonu için hazırlıklar sürerken, Rus turistlerin tatil alışkanlıklarında dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Uzun yıllardır “her şey dahil” konseptiyle öne çıkan 5 yıldızlı tesisler, yerini daha ekonomik ve şehir merkezine yakın butik otellere bırakmaya başladı.

LÜKS TESİSLERE İLGİ AZALIYOR

Sektör temsilcileri ve seyahat platformlarından elde edilen verilere göre, Rus turistlerin konaklama tercihlerinde önemli bir değişim gözleniyor. Geçmişte büyük resort otelleri tercih eden tatilciler, artık ulaşım avantajı sunan, şehir yaşamına yakın ve daha uygun fiyatlı otellere yöneliyor.

Özellikle 3 yıldızlı tesislere olan talebin artması dikkat çekiyor. Turistler yalnızca otelin sunduğu imkanlara değil, bulunduğu lokasyonun sağladığı deneyime de önem veriyor.

TATİL BÜTÇESİ OTEL DIŞINA KAYIYOR

Uzmanlara göre bu değişimin temel nedeni, turistlerin bütçelerini otel yerine şehir içi aktiviteler, gastronomi, kültürel geziler ve eğlenceye ayırmak istemesi.

Birden fazla destinasyonu kapsayan seyahat planları yapan bağımsız gezginler, esnek konaklama seçeneklerini tercih ediyor. Bu noktada açık büfe hizmetlerden çok, merkezi konum ve fiyat-performans dengesi ön plana çıkıyor.

Kısa süreli şehir turlarında da küçük ve orta ölçekli oteller daha fazla tercih edilmeye başlandı.

“DESTİNASYON ODAKLI TATİL” DÖNEMİ BAŞLIYOR

Turizm profesyonelleri, Türkiye’de klasik “otel odaklı tatil” anlayışından hızla uzaklaşıldığını belirtiyor. Yeni dönemde turistler yalnızca otelde vakit geçirmek yerine, şehri deneyimlemeye ve farklı rotalar keşfetmeye yöneliyor.

Uzmanlar, hizmet kalitesini yükselten 3 yıldızlı otellerin artık müşteri memnuniyetinde birçok 5 yıldızlı tesisle rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını ifade ediyor.

ANTALYA VE MUĞLA’DA ŞEHİR OTELLERİ HAREKETLENECEK

2026 yaz sezonunda özellikle Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde şehir içindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun talep görmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, bu dönüşümün sadece konaklama tercihlerini değil, bölgesel turizm ekonomisini de doğrudan etkileyeceğini değerlendiriyor.