Türkiye, dört mevsim sunduğu eşsiz güzelliklerle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Kış aylarında karla kaplı kayak merkezleri yoğun ilgi görürken, yaz sezonunda ise masmavi koyları ve sıcak sahilleri tatilcilerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Tarihi mirası, doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan Türkiye, farklı tatil anlayışlarına hitap eden nadir ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bu ilginin hangi şehirlerde yoğunlaştığı ise Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin yayımladığı “2020-2025 Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Verileri” raporuyla ortaya çıktı. Rapor, turistlerin en çok tercih ettiği şehirleri ve Türkiye turizminin son yıllardaki yükselişini gözler önüne seriyor.

TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ

Turizm sektöründeki hareketlilik özellikle yaz aylarında belirgin şekilde artıyor. Güneş, deniz ve doğa tatili için Türkiye’yi tercih eden yabancı ziyaretçiler, Akdeniz ve Ege kıyılarına büyük ilgi gösteriyor. 2025 yılı Ağustos verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,05 oranında yükseldi.

Ülkeye en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Özellikle Rus turistler, yüzde 14,22’lik oranla Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke oldu. Pandemi sonrası yeniden ivme kazanan turizm sektörü, Türkiye’nin dünya turizmindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Peki turistlerin en çok tercih ettiği şehir hangisi oldu?

2025 yılı Ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı iller sıralamasında Antalya zirvede yer aldı. Antalya’yı İstanbul ve Muğla takip etti. İşte en çok turist ağırlayan ilk 5 il:

Antalya — %36,93 (2.572.471 ziyaretçi)

İstanbul — %26,60 (1.852.996 ziyaretçi)

Muğla — %9,54 (664.219 ziyaretçi)

Edirne — %7,56 (526.542 ziyaretçi)

İzmir — %3,55 (247.498 ziyaretçi)