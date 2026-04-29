Rusya Federasyonu’na bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan bir altın madeni sahasında meydana gelen çığ felaketi facia ile sonuçlandı. Muysky bölgesindeki Irokinda maden sahasında, yol açma çalışmaları yürüten 9 işçinin üzerine kar kütlesi düştü. Olay anında işçilerden 3’ü kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken, 6 işçi metrelerce karın altında kaldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgeye sevk edilen helikopter destekli arama kurtarma ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen çalışma başlattı. Operasyon sırasında aynı bölgede ikinci bir çığ düşmesi daha yaşandı ancak kurtarma ekiplerinin bu tehlikeyi yara almadan atlattığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan güncel açıklamada, kar altındaki 6 işçinin tamamının cansız bedenine ulaşıldığı ve arama faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi. Rusya Soruşturma Komitesi, yaşanan can kayıplarının ardından maden sahasındaki iş güvenliği standartlarının ve kurallarının ihlal edilip edilmediğine yönelik adli soruşturma başlattı.