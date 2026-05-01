Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’da katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamalarda hem Avrupa’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu hem de nükleer savaş ihtimaline dikkat çekti.

‘NÜKLEER FELAKET SENARYOSU İHTİMAL DIŞI DEĞİL’

Medvedev, küresel gerilimin geldiği noktaya işaret ederek, “Nükleer bir felaket senaryosu ihtimal dışı değil. Böyle bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇATIŞMA SÖYLEMLERİNİ KÖRÜKLÜYORLAR’

Avrupa Birliği yönetimini hedef alan Medvedev, Birliğin geçmişten bugüne oluşturduğu yapının zayıflatıldığını savundu. Avrupa’daki liderleri sert sözlerle eleştiren Medvedev, bu isimlerin Rusya ile çatışma söylemlerini körüklediğini ve yapıcı bir yaklaşım sergilemediklerini dile getirdi.

‘BENZER NOKTALAR BULUNUYOR’

Rusya ile Avrupa arasındaki sorunların kısa vadede çözülemeyeceğini öne süren Medvedev, Moskova’nın ABD ile Avrupa’ya ilişkin değerlendirmelerinde benzer noktaların bulunduğunu da belirtti.

‘YA HAYALPEREST YA DA APTAL’

Nükleer silahlar konusuna da değinen Medvedev, "Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak böyle bir senaryonun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için ülkemiz nükleer stratejik güçlere sahip. Bu güçler, destekleniyor ve hazırlıklı” ifadelerini kullandı.