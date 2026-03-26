Batılı istihbarat teşkilatlarının aktardığına göre Rusya, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı olan savaşta kullandığı İHA'ların sevkiyatından sorumlu. Rusya, İran'a ilaç ve gıda yardımı da yapıyor.

Moskova bu adımla İran'ın savaşı sürdürmesi için gerekli desteği vermeyi hedefliyor. Üst düzey İranlı ve Rus yetkililer görüşmeler yaparak gizli askeri sevkiyatları başlattı.

Sevkiyatlar, İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik saldırılarından hemen sonra başladı. İki yetkilinin The Financial Times'a verdiği bilgilere göre sevkiyat süreci Mart ayı başında fiilen devreye girdi.

Teslimatların ay sonuna kadar tamamen bitirilmesi bekleniyor. Tahran ile stratejik anlaşmalar imzalayan Moskova Ayetullah rejimiyle yakın bağlarını koruyor.

Müttefikine şimdiye kadar uydu görüntüleri ve hedefleme verileri gibi kritik istihbarat destekleri sağlayan Rusya'nın bu İHA sevkiyatları Moskova'nın savaştaki rolünü büyütüyor.

RUSYA'NIN SEVKİYATLARINDA GİZLİ KARGO

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise bu iddiaları yalanladı. Peskov mevcut ortamda çok sayıda yalan haberin dolaştığını dile getirdi.

Peskov konuyla ilgili olarak "Şu anda etrafta pek çok yalan haber dolaşıyor. Gerçek olan tek bir şey var, o da İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüz gerçeğidir" açıklamasını yaptı.

Üst düzey bir Batılı yetkili ise Moskova'nın bu hamlesini farklı yorumlayarak "Rusya'nın sadece İran'ın savaş kabiliyetini artırmakla kalmadığını" belirtti ve aynı zamanda Tahran rejiminin genel siyasi istikrarını da güvence altına aldığını vurguladı.

Moskova, İran'a insani yardım gönderdiğini belirtmişti. Batılı istihbarat teşkilatları bu sevkiyatların arasında İran'ın Şehit 136 İHA'larının gelişmes versiyonu olan Rus Geran-2 İHA'larının olduğunu vurguladı.

Geçen hafta Azerbaycan üzerinden İran'a 13 tondan fazla ilaç gönderildiğini açıkladı. Bu tür insani sevkiyatların devam edeceği de duyuruldu.

Dubai ve Suudi Arabistan'ı vuran bazı İHA'ların üzerinde Kiril alfabesiyle yazılmış 'Geran-2' yazısı görülmüştü. İran askeri stratejisinin merkezine kamikaze İHA'larını yerleştirmiş durumda.

SAVAŞI DEĞİŞTİREN İHA'LARIN MÜCİTİ İRAN, UZMANI RUSYA

Çatışmaların başından beri 3 binden fazla düşük maliyetli kamikaze İHA fırlatıldı. Bu İHA'ların fikir babası olan İran, Ukrayna savaşının başında bu İHA'ları Rusya'ya göndermişti.

Rusya ise 2023 yılından beri Ukrayna'da kullanmak üzere İran tasarımlı İHA'lar üretiyor. Ancak Ruslar bu İHA'ları yeni navigasyon sistemleriyle güncelledi ve hava savunma sistemlerinden kaçacak, daha ağır yük taşıyacak şekilde geliştirdi.

Royal United Services Enstitüsü'nden Antonio Giustozzi, "Onların daha fazla İHA'ya ihtiyacı yok. Onların daha iyi İHA'lara ihtiyacı var. Daha gelişmiş İHA'ların peşindeler" diye konuştu.

Uzman Nicole Grajewski ise Tahran'ın bu araçları tersine mühendislik için kullanabileceğini belirtti. Grajewski Rusya'nın Şehit-136 modellerini motor ve navigasyon açısından büyük ölçüde geliştirdiğini ifade etti.

Bu sistemlerin artık İran'ın yerli üretimlerinden çok daha ileri bir seviyede olduğu özellikle vurgulandı.

S-400'LER FAZLA GELDİ

Tahran yönetimi Rusya'dan daha gelişmiş hava savunma sistemleri de talep etti. Geçen aralık ayında 500 adet Verba fırlatma ünitesi ve 2 bin 500 füze için anlaşma sağlandı.

Ancak Rusya İran'ın S-400 taleplerini geri çevirdi. Batılı yetkililer Moskova'nın bu adımı ABD ile gerilimi tırmandırma riski olarak gördüğünü söylüyor.

S-400 sistemlerinin kullanımı için İran ordusuna kapsamlı eğitim verilmesi gerekiyor. Bu durum Rus mürettebatın doğrudan ABD jetlerini hedef alması riskini doğuruyor.

İsrail ise geçtiğimiz hafta Hazar Denizi üzerindeki stratejik sevkiyat rotasını hedef aldı. Rusya ve İran geçen yıl bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Ancak bu metin tarafların birbirini karşılıklı savunmasını taahhüt eden bir madde içermiyordu. Bu durum iki ülke arasındaki iş birliğinin güncel sınırlarını da çiziyor.