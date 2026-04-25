Ryanair, Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) yönetiminin 2027 yılından itibaren ücretlere yüzde 10 oranında zam yapma planına sert tepki göstererek şehirdeki ana üssünü kapatacağını duyurdu.

IATA yaz sezonunun sona ereceği 24 Ekim tarihi itibarıyla Berlin’de konuşlu 7 uçağını çekecek olan havayolu, bu kapasiteyi maliyetlerin daha düşük olduğu İtalya, Polonya ve Slovakya gibi ülkelere yönlendirecek.

BERLİN KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞECEK

Karar sonrası Ryanair Berlin’e uçmaya devam edecek ancak bu seferler şehrin dışındaki diğer Avrupa üslerinden gerçekleştirilecek. Bu durum, havayolunun Berlin’deki yolcu kapasitesinde ciddi bir daralmaya yol açacak. Ryanair CEO’su Eddie Wilson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Berlin’e hizmet vermeye devam edeceğiz ancak Almanya dışındaki uçaklarımızla. Berlin trafiğimiz 2027 yılında 4,5 milyondan 2,2 milyona gerileyerek %50 oranında düşecek" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ VE FAHİŞ" ÜCRET ARTIŞLARI

Havayolu şirketi, 2019 yılından bu yana havalimanı ücretlerinin %50 arttığını, buna karşın yolcu trafiğinin aynı dönemde %30 azaldığını belirtti. Ryanair yönetimi, özellikle Almanya genelindeki havacılık vergileri ve güvenlik ücretlerindeki artışı "haksız ve fahiş" olarak nitelendirdi.

Haberde yer alan verilere göre, Almanya genelindeki maliyet artış tablosu şu şekilde seyrediyor:

Gider Kalemi Mevcut / Önceki Ücret Yeni / Gelecek Ücret Havacılık Vergisi 7,30 € 15,50 € Güvenlik Ücreti 10 € (2024) 20 € (2028) Hava Trafik Kontrol (ATC) 1 € (Yolcu başına) 3,30 € (Yolcu başına) Havalimanı Ücreti Pandemiden bu yana %50 artış 2029'a kadar ek %10 artış

ALMANYA PAZARINDAN KADEMELİ ÇEKİLME

Ryanair, artan maliyetler nedeniyle son yıllarda Almanya pazarındaki varlığını kademeli olarak azaltıyor. Daha önce Frankfurt ve Frankfurt Hahn üslerini kapatan şirket, iştiraki Lauda aracılığıyla yürüttüğü Düsseldorf operasyonlarını da sonlandırmıştı.

Şirket, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin havacılık vergilerini kaldırarak pandemi öncesi yolcu sayılarını aştığını, Almanya'nın ise yüksek vergiler nedeniyle Avrupa'da toparlanma süreci en yavaş ilerleyen pazar olduğunu savunuyor. Berlin’deki bu çekilme kararı, düşük maliyetli havayolu modelinin yüksek işletme giderleri karşısındaki katı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.