S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, "Bankanın likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel" tahmininde bulundu. Birch, "Yükselen ithal enflasyon baskıları, genişleyen cari açık, kısıtlı yabancı sermaye girişleri, daha büyük tahvil getiri farkları ve düşük döviz rezervleri, merkez bankasının faiz indirimine yeniden başlamasına karşı argümanlar oluşturuyor" dedi. FAİZ KARARI 22 NİSAN'DA AÇIKLANACAK Birch, İran savaşının Türk pazarı üzerindeki "belirsiz etkisinin" "daha uzun süreceğini" ve önceki enflasyon düşürme çabalarını boşa çıkaracağını düşünüyor. Birch, merkez bankasının faiz indirimlerine aralık ayından önce yeniden başlamasını beklemiyor. TCMB faiz kararını 22 Nisan'da açıklayacak. Bloomberg HT'nin anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Orta Doğu'da yükselen tansiyon ile birlikte faiz indirimi beklentisi Temmuz ayına ertelendi. S&P Global Ratings geçtiğimiz Cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B", görünümünü "durağan" olarak teyit ederken, enerji fiyat şokunun yönetilmesi ve rezervlerde toparlanmanın not artışı için kritik olduğunu belirtmişti.

