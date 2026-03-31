İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle usulsüz plaka kullanan sürücüler için ağır para yaptırımlarına uygulamaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girdiği duyurulan düzenleme, gelen tepkilerin ardından 1 Nisan 2026 tarihine ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı, uygulamada yeni bir ertelemeye gidilmeyeceğini duyurarak, yeni düzenlemenin yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.



UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU



Kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen uygulamanın yeni dönem itibarıyla 'usulsüz' sayılacağını belirten Bakanlık yetkilileri, sahte plaka kullanan sürücülere ise tespit edilmesi halinde 140 bin TL'lik idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.



İstanbul, Ankara ve İzmir'de sürücüler, plaka değişimi için Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı Plaka Basım Atölyesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





Başta APP plaka olmak üzere, standart dışı plakaların radar cihazları tarafından tam anlamıyla okunamadığı ve bu durumun hem trafik hem de asayiş açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.