İstanbul'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlı havanın ardından boğaz sularında kirlilik gözlemlendi. Yağmur sularıyla birlikte taşınan atıklar ve akıntıyla sürüklenen denizanaları, özellikle Beşiktaş kıyı şeridinde yoğunlaşarak deniz yüzeyinde birikti.
Sahil hattı boyunca uzanan kirlilik tablosunda; plastik su şişeleri, naylon poşetler, ağaç dalları ve çeşitli evsel atıkların suyun üzerinde geniş bir alan kapladığı görüldü. Boğazın sularında oluşan bu manzara, çevre kirliliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu, dalga ve akıntının etkisiyle sahil şeridi boyunca sürüklendiği gözlendi.
Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.