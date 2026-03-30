İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Tommy Lynch'in başından geçen trajikomik olay, kişisel hijyen ve tekstil ürünlerinin kullanımı konusunda dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Sabah uyandığında aynada kendisini tamamen parlak mavi bir halde gören Lynch, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı korkusuyla acil servise başvurdu. Cildindeki sıra dışı renk değişimi nedeniyle doktorları da paniğe sevk eden olayda, gerçek bambaşka bir sebebe dayandı.

OKSİJEN YETRERSİZLİĞİ SANILDI

Lynch’in durumunu gören sağlık ekipleri, ilk etapta hayati bir risk teşkil eden ve kandaki oksijen yetersizliğine işaret eden siyanoz şüphesiyle hastaya anında oksijen desteği sağladı.

Durumun ciddiyetinden endişe eden ve hayatının son anlarını yaşadığını düşünen Lynch, bu sırada ailesine veda mesajları göndermeye başladı. Ancak hastanede yaşanan yüksek gerilim, bir doktorun dikkati sayesinde yerini şaşkınlığa bıraktı.

MAVİ RENK PAMUĞA GEÇİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan müdahale sırasında Lynch’in kolunun alkollü pamukla silinmesi üzerine, mavi rengin pamuğa geçtiği ve altından normal cilt renginin çıktığı fark edildi. Olayın derinlemesine incelenmesiyle, Lynch'in kendisine hediye edilen lacivert renkli yeni nevresim takımını yıkamadan kullandığı ortaya çıktı.

Gece boyunca terleme yoluyla çarşaftaki yoğun tekstil boyasının gözeneklere nüfuz etmesi sonucu vücudunun tamamen boyandığı anlaşıldı.

TEMİZLEMESİ HAFTALAR SÜRDÜ

Yaşadığı deneyimi "utanç verici ancak öğretici" olarak nitelendiren Tommy Lynch, cildindeki mavi tonun tamamen temizlenmesinin haftalar sürdüğünü ifade etti. Ölüm korkusuyla girdiği hastaneden büyük bir mahcubiyetle ayrılan Lynch, bu olaydan sonra satın aldığı her tekstil ürününü birkaç kez yıkamadan kesinlikle kullanmadığını belirterek benzer durumlar için uyarıda bulundu.