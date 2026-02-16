İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sıradan terleme ile tıbbi müdahale gerektiren 'Gece terlemesi' arasında fark olduğunu söylüyor. Eğer odanız serin olmasına rağmen, pijama değiştirecek kadar yoğun bir ıslaklıkla uyanıyorsanız, bu durum kanserin erken belirtilerinden biri olabilir. Özellikle lösemi teşhisi konulan hastaların yaklaşık yüzde 30'unda bu belirtinin olduğu gözlemlendi.

HANGİ KANSER TÜRLERİ TERLEME YAPAR?

Terleme her zaman kanser anlamına gelmese de bazı türlerde vücut ısısı kontrol mekanizmasını bozar. İşte aşırı terlemeyle ilişkilendirilen o türler:

Kan kanserleri: Lösemi,Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma.

Organ Tümörleri: Böbrek kanseri, prostat kanseri ve kemik kanseri.

Nadir Türler: Mezotelyoma ve medüller tiroid kanseri.

NORMAL TERLEME HASTALIK BELİRTİSİ Mİ?

Uzmanlar her terlemenin kanser olmadığını belirtiyor. Bunların nedenleri arasında, ilaç yan etkileri, enfeksiyonlar veya menopoz olduğunu da ifade ediyor. Ancak şu üç belirti bir araya geliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.

Açıklanamayan Kilo Kaybı: Beslenme düzeniniz değişmemesine rağmen kilo veriyorsanız.

Sürekli Ateş ve Titreme: Terlemeye yüksek ateş veya öksürük eşlik ediyorsa.

Düzenli Tekrar: Terlemeler kronikleşmişse ve uyku kalitenizi ciddi şekilde bozuyorsa.

Uzmanlar Uyarıyor: Belirtileri hafife Almayın

Cancer Research UK yetkilileri, vücudun verdiği bu sinyallerin genellikle "basit bir sıcaklama" olarak geçiştirildiğini söyledi. Yani sırılsıklam çarşaflar, bağışıklık sisteminin bir şeylerle savaştığının en somut kanıtı olabilir.