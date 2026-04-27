Muğla’nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Leros adasına ailesi ile birlikte tatile giden iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 2 Eylül 2023 tarihinde tekne kazası geçirmiş, Leros Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bodrum’a ardından ambulans uçak ile İstanbul’a getirilen ve tedavi edilen Sabancı komşu Yunan adasını unutmadı.

Ali Sabancı’nın yaptığı 115 bin Euroluk yardım ile Leros Devlet Hastanesi yeni sağlık ekipmanları ile donatıldı.

HASTANE DOKTORLARINDAN SABANCI’YA TEŞEKKÜR

Hastane doktorları adada yayın yapan lerosnews gazetesi aracılığı ile Ali Sabancı’ya teşekkür etti, alınan cihazları yayınladı.

Gazetede yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Özellikle, Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2026 tarihli toplantısında oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Hastane, Sayın Ali Sabancı'nın aşağıdaki kalemleri içeren bağışını kabul etmiştir:

• Gerekli tüm aksesuarlara sahip, eksiksiz ve modern bir ameliyat masası.

• Çift cerrahi projektör.

Bu bağış, ada sakinlerine ve ziyaretçilerine sunulan sağlık hizmetlerini geliştirerek cerrahi işlemlerde en modern ekipmanların kullanılmasını sağlaması açısından son derece faydalı ve nazik bir tekliftir.

Hastane yönetimi ve personeli, Sayın Ali Sabancı'ya pratik desteği ve sosyal duyarlılığı için en içten teşekkürlerini sunar. Bu tür girişimler halk sağlığının iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmakta ve örnek alınması gereken niteliktedir.