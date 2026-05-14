Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda satılan bir işletmede satılan sandviç ve çayın fiyatı şoke etti.

Paylaşılan fişte; bir sandviç için 550 lira, bir bardak çay için ise 185 lira ücret alındığı görüldü.

Toplamda 735 liralık hesap sosyal medyada kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa sürede yayılan görüntü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kullanıcılar özellikle havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada "havalimanı fiyatları" yeniden gündem olurken, kullanıcılar benzer deneyimlerini paylaşmaya başladı.