Evdeki mikropları yok etmek uğruna kullandığımız antibakteriyel ürünler, aslında göründüğünden çok daha karmaşık bir biyolojik planın parçası. Bilim dünyası, bu ürünlerin normal sabun ve su karşısında bariz bir üstünlüğü olmadığını kanıtlamakla kalmadı, potansiyel risklerine karşı da alarm verdi.

SÜPER BAKTERİLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Antibakteriyel ürünlerin içindeki kimyasallar, zayıf bakterileri öldürürken güçlü olanların hayatta kalmasını ve mutasyona uğramasını sağlar. Sonuç ise hiçbir ilacın kar etmediği, "süper bakteri" denilen dirençli mikroorganizmalar. Evinizi aşırı sterilize etmeye çalışırken, aslında ailenizi bu dirençli bakterilere karşı savunmasız bırakıyor olabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ PASLANIYOR

Vücudumuzun savunma mekanizması, kaslarımız gibidir; güçlenmek için antrenmana ihtiyaç duyar. Her yeri dezenfektanlarla steril hale getirdiğinizde, bağışıklık sisteminiz savaşacak mikrop bulamaz ve tembelleşir. Bu durum, özellikle çocuklarda alerji, astım ve egzama gibi sorunların artmasına neden olan "Hijyen Hipotezi" ile doğrudan bağlantılıdır.

GİZLİ DÜŞMAN TRİKLOSAN

Antibakteriyel ürünlerin etiketlerini kontrol ettiğinizde karşınıza çıkabilecek en tehlikeli isim budur. Triklosan, sadece bakterileri öldürmekle kalmaz; vücudumuzda hormon dengesini bozabilir (özellikle tiroid hormonlarını etkiler) ve su kaynaklarına karıştığında doğaya büyük zarar verir. Birçok ülke bu maddenin sabunlarda kullanımını yasaklamış olsa da, bazı dezenfektan ve kozmetik ürünlerde hala karşımıza çıkabiliyor.

EN İYİSİ ESKİ USUL

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok sağlık kuruluşu aynı fikirde: Normal sabun ve suyla 20 saniye boyunca elleri yıkamak, hastalık yapıcı mikropların çoğunu uzaklaştırmak için fazlasıyla yeterli. Antibakteriyel ürünleri sadece su ve sabuna ulaşamadığınız hastane gibi yüksek riskli ortamlarda kullanmak en sağlıklı strateji.