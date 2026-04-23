Tahmin piyasası platformu Polymarket üzerinden Paris’in günlük maksimum sıcaklığına bahis yapan bir yatırımcı, havalimanı yakınındaki meteoroloji sensörünü yapay yollarla ısıtarak sonuçları değiştirdi. 6 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen olayda, çevre istasyonların 18°C ölçtüğü saatlerde söz konusu sensörün aniden 22°C’ye çıktığı saptandı. Şüphelinin, düşük ihtimal verilen yüksek sıcaklık değerine bahis oynadıktan sonra sensörün yanına giderek saç kurutma makinesiyle ölçümü manipüle ettiği belirlendi.

ANİ SICAKLIK ARTIŞLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Meteorolog Paul Marquis tarafından yapılan incelemelerde, Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki istasyonda kaydedilen verilerin bölgedeki diğer termometrelerle uyumsuz olduğu görüldü. Fiziksel müdahale şüphelerini güçlendiren ani artışların, tam olarak Polymarket platformundaki bahislerin kapanış saatlerine denk gelmesi dikkat çekti. Yapılan takip sonucunda, şüphelinin bu yöntemi iki kez tekrarlayarak toplamda 34 bin dolar (yaklaşık 1,2 milyon TL) haksız kazanç elde ettiği tescillendi.

BAHİS PLATFORMU VERİ KAYNAĞINI DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından Polymarket yönetimi, Paris’teki sıcaklık bahisleri için kullandığı veri kaynağını Paris-Le Bourget Havalimanı’ndaki daha korunaklı bir istasyonla değiştirdi. Platformun Fransa’da yasal olarak yasaklanmış olmasına rağmen VPN gibi yöntemlerle erişilebilir olması, güvenlik açıklarını yeniden tartışmaya açtı. Météo-France yetkilileri, ulusal veri güvenliğini tehdit eden ve yanıltıcı kayıt oluşturulmasına neden olan bu eylem için hukuki süreci başlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA BEKLENİYOR

Fransız emniyet birimleri, sensörün bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını ve platform üzerindeki şüpheli işlemleri incelemeye aldı. Henüz resmi bir tutuklama yapılmazken, meteoroloji servisi sensörlerin çevresindeki fiziksel güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Adli makamlar, olayın "kamu verisini tahrif" ve "nitelikli dolandırıcılık" kapsamına girdiğini bildirdi.