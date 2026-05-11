Panama Kültür Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yapılan kazılarda, günümüzden yaklaşık bin yıl önce varlık göstermiş ve ardından iz bırakmadan ortadan kaybolmuş gizemli bir topluluğa ait, altın objelerle dolu bir mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmacılar, bulunan mezarın Gran Cocle kültürüne ait olduğunu saptadı. Bu topluluğun en dikkat çekici özelliği, gelişmiş bir metal işleme yeteneğine sahip olmasına rağmen geride kendilerine dair hiçbir yazılı belge veya isim bırakmamış olmalarıdır. Bu nedenle arkeologlar, toplumun sosyal yapısını ve geleneklerini sadece fiziksel kalıntılar üzerinden çözümlemeye çalışıyor.

ALTIN ESERLERLE ÇEVRİLİ

Mezarda yapılan incelemelerde, insan kalıntılarının etrafının büyük bir titizlikle yerleştirilmiş altın eserlerle çevrili olduğu görüldü. Uzmanlar, bu objelerin rastgele değil, belirli bir ritüel düzenine göre dizildiğini ifade ediyor: İskeletin baş ve göğüs çevresinde yoğunlaşan bu takılar, gömülen kişinin toplum içindeki yüksek statüsüne işaret ediyor.

Bulunan eserlerin bir kısmı soyut figürlerden oluşurken, bir kısmı ise çeşitli hayvanları tasvir ediyor. Analizler, bu altınların bir ekonomik takas aracı (para) olarak değil, sadece toplumun üst kademesindeki kişilere verilen kültürel ve dini nişanlar olarak kullanıldığını gösteriyor.

BENZER BİR RİTÜEL İZİNE RASTLANMIŞTI

Panama'daki bu keşif, akıllara geçtiğimiz dönemde Norveç’te yaşanan benzer bir buluntuyu getirdi. Norveç’te bir ağacın kökleri arasında bulunan ve MS 6. yüzyıla tarihlenen altın kılıç kını parçası da benzer bir ritüel geçmişe sahipti.