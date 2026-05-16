Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için çalışmalarını sürdürürken mevcut başkan Sadettin Saran'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile bizzat görüştü ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Guirassy’nin temsilcisinin Dortmund'un bonserviste kolaylık sağlayacağını Saran'a bildirdiği aktarıldı. Gineli forvetle ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Alman devinin, Gineli forvet için bonservis beklentisi de belli oldu.

Devre arasında 35 milyon Euro civarında bir bonservis isteyen Borussia Dortmund, Guirassy için beklentisini 25 milyon Euro bandına çekti. Sarı lacivertlilerde, başkanlık seçimi tamamlandıktan sonra Sadettin Saran, görüşmeleri devam ettirmesi için yeni gelen yönetimi bilgilendirecek.

Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 45 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.