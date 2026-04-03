Fenerbahçe'de tüm dikkatler, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbiye çevrilmiş durumda. “Ya tamam ya devam” maçı olarak görülen mücadele kulüpteki tüm dengeleri değiştirebilir. Galatasaray eğer Trabzon’u yener, Fenerbahçe de Beşiktaş’a yenilirse şampiyonluk yarışına havlu atılmasının yanı sıra lig ikinciliği de tehlikeye girer. Başkan Sadettin Saran’ın planları bozulur.

BANA SEÇİM DEMEYİN

Zira Saran, olağanüstü genel kurula gitmek yerine 1 yıl daha görevine devam etme niyetinde. Bu kararını da 18 Nisan’daki Divan Kurulu’nda açıklamaya hazırlanıyor. Ancak olası bir puan kaybı durumunda yönetim üzerindeki baskının iyice büyümesi bekleniyor. Saran bu nedenle “Bana kimse seçim demesin, önümüzde çok önemli derbi var” duruşu sergiliyor.