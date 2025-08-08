Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 28 yaşındaki kızı Lal Saran, bir süredir aşk yaşadığı Fenerbahçe Yönetim Kurulu eski üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem ile ocakta sözlenmişti.

Törene katılan misafirleri "İnşallah mutlu olurlar. Oğlan olursa adı Sadettin, kız olursa Saadet" cümlesiyle gülümseten Sadettin Saran, kız isteme töreninin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu: "Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu…"

Tolga İrdem ile bu ay nikâh masasına oturacak olan Lal Saran, önceki akşam bekarlığa veda partisi (bride party) düzenledi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen Saran, eğlenceli anlarına ilişkin fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

ANNESİNİ DE GÖSTERDİ

Sadettin Saran'ın 2005 yılında boşandığı Aycan Ateş ile dünyaya getirdiği kızı Lal Saran, annesini de "Dünyanın en tatlı annesi olabilir misin?" notuyla paylaştı.