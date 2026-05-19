İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Aralık Köyü Deresi taştı.

YOL KAPANDI

Taşkında dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılıp yıkılırken, Borçka-Muratlı kara yolunun bir kısmının hasar görmesi sonucu 6 köy ile Karagöl ve Yukarı Klaskur köylerine giden yol ulaşıma kapandı.

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Afet anında bölgede bulunan bir turist kafilesi mahsur kaldı. Kafile, selden hasar gören bir köprüyü yaya olarak kullanarak bölgeden uzaklaşırken, ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.