Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Su birikintileri oluşan yollarda sürücüler, araçlarıyla kontrollü olarak ilerlemeye çalışırken, bazıları da mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle pazarın kurulduğu alanında meydana gelen su baskını nedeniyle esnaf ve vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan, ilçedeki bazı köprü altlarını da su bastı.

OTOBÜS DURAKLARINA SIĞINDILAR

Çorlu ilçesinde etkili olan yağışta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve öğrenciler, otobüs duraklarına sığınıp yağmurun dinmesini bekledi. Bazı mahallelerde evlerin bahçelerini su bastı. Motokuryeler ise su birikintilerinin bulunduğu noktalarda ilerlemekte güçlük çekti.

Çerkezköy'de öğleden sonra bastıran ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak da yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Araç sürücüleri biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde görüş mesafesinin azalması da sürüş güvenliğini olumsuz etkiledi. Yayalar ise suyla kaplanan yollarda karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşadı.

ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Küçük Sanayi Sitesi Birinci Blok Yayın Sokak'ta ise yağmur sonrası oluşan su birikintileri esnafı zor durumda bıraktı.